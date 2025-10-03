Remake del flop di stephen king | perché john carpenter dovrebbe farlo prima di ritirarsi

Da oltre un decennio, la figura di John Carpenter non si distingue più come regista attivo nel panorama cinematografico. Il suo nome rimane sinonimo di eccellenza nel genere horror, grazie a una carriera che ha lasciato un’impronta indelebile. La possibilità di rivederlo dietro la macchina da presa suscita grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, specialmente in relazione a un progetto che potrebbe rilanciare una pellicola poco riuscita del passato. In questo contesto, si analizza il potenziale ritorno di Carpenter nella direzione di un film tratto da una storia di Stephen King. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

