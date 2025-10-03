Regno Unito Starmer prova a riacciuffare l’elettorato sottraendo a Farage il suo cavallo di battaglia | misure restrittive sull’immigrazione
A solo un anno dal trionfo elettorale del luglio 2024, il governo laburista di Keir Starmer si trova già alle prese con un elettorato deluso e tentato dal populismo nazionalista di Reform UK, l’ultima incarnazione delle idee isolazioniste di Nigel Farage, che domina i sondaggi. La strategia laburista è quella di inseguire alcune di quelle istanze, per controllarle, invece di cedere il campo, e il paese, a Reform. Durante la recente conferenza Labour e nel White Paper di maggio “Restoring Control over the Immigration System”, Starmer ha quindi introdotto misure restrittive sull’immigrazione e la sicurezza interna, distaccandosi dalle promesse pre-elettorali di un approccio più umanitario rispetto ai governi precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
