Regione approva la legge sulla Psiconcologia | supporto strutturale per pazienti oncologici e familiari
Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge che riconosce e integra la Psiconcologia nei servizi sanitari regionali. Il provvedimento istituzionalizza percorsi dedicati e figure professionali specializzate, delineando modalità operative per assicurare l’accesso al supporto psicologico a tutti i pazienti oncologici e ai loro familiari. Con l’approvazione unanime, la Regione ha formalizzato un quadro normativo volto a colmare una lacuna assistenziale, affermando il principio che la cura comprenda non solo l’intervento clinico, ma anche il sostegno psicologico e sociale necessario per accompagnare pazienti e famiglie durante il percorso oncologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regione - approva
Sanità: il Tavolo di monitoraggio ministeriale certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione
Viale Regione, ponte pedonale in via Perpignano: la Giunta approva il piano: ora servono 5,3 milioni
Il tavolo di monitoraggio certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione Abruzzo
Regione approva progetti per 12,3 milioni di euro: 2,5 milioni per la messa in sicurezza del torrente Verbone a Vallecrosia - X Vai su X
Regione, il consiglio approva il bilancio consolidato dell'ente e delle aziende controllate - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Consiglio Regionale approva all’unanimità la legge sulla Psiconcologia - Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge sulla Psiconcologia, un provvedimento di grande valore civile, umano e sanitario che ... Scrive napolivillage.com
Il Consiglio regionale campano approva la legge sulla psiconcologia. Pellegrino: “Pazienti e famiglie meno soli” - Il consigliere Pellegrino ha voluto ringraziare i colleghi del Consiglio per il voto unanime e, in particolare, i co- Lo riporta ondanews.it