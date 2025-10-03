Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge che riconosce e integra la Psiconcologia nei servizi sanitari regionali. Il provvedimento istituzionalizza percorsi dedicati e figure professionali specializzate, delineando modalità operative per assicurare l’accesso al supporto psicologico a tutti i pazienti oncologici e ai loro familiari. Con l’approvazione unanime, la Regione ha formalizzato un quadro normativo volto a colmare una lacuna assistenziale, affermando il principio che la cura comprenda non solo l’intervento clinico, ma anche il sostegno psicologico e sociale necessario per accompagnare pazienti e famiglie durante il percorso oncologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione approva la legge sulla Psiconcologia: supporto strutturale per pazienti oncologici e familiari