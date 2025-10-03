Regionali Marche FdI primo partito con 10 consiglieri Sen Leonardi | Vittoria storica Premiata la concretezza

ANCONA- «Fratelli d’Italia festeggia una vittoria storica nelle Marche. Con dieci consiglieri regionali eletti, il nostro partito dimostra di essere sempre più radicato, presente e vicino ai cittadini in ogni territorio». Così il coordinatore regionale di FdI Marche, sen. Elena Leonardi, ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - marche

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Regionali Marche, il Pd ha perso 28mila voti: l’adesione alla causa palestinese non è bastata - facebook.com Vai su Facebook

Regionali #Marche — Stima SWG: quasi la metà degli elettori #M5S si è astenuta. Alta astensione anche tra gli elettori #AVS e #Lega. @ultimora_pol - X Vai su X

Elezioni Marche, risultati: vince Acquaroli (Cdx), Ricci battuto e Meloni esulta. FdI è il primo partito - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx) ... Da fanpage.it

Regionali Marche, Acquaroli rieletto col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd. Lui: “Dedico la vittoria a Meloni” - In base alla terza proiezione Swg per La7, il candidato del centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52,5% su Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, che ... Riporta ilfattoquotidiano.it