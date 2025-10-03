Regionali manca solo l' ufficialità | Cirielli è il candidato governatore del centrodestra

3 ott 2025

Manca solo l'ufficialità, ma appare ormai certo che sarà il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. La scelta è ricaduta sull'esponente di Fratelli d'Italia dopo l'intesa raggiunta dai vertici nazionali della coalizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

