Regionali in Campania il centrodestra punta su Edmondo Cirielli | sarà lui lo sfidante di Roberto Fico

Dopo settimane di trattative e contrasti interni, sembra essere arrivata la decisione: salvo sorprese dell’ultimo momento sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e figura di spicco di Fratelli d’Italia, a correre come candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Campania, sfidando Roberto Fico, candidato del campo progressista. Cirielli, 61 anni, originario di Nocera Inferiore (Salerno), proviene da una famiglia militare ed è ufficiale dei carabinieri in congedo. Nel corso della sua carriera politica ha già ricoperto diversi incarichi istituzionali, tra cui la presidenza della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali in Campania. Ecco chi è Costanzo Jannotti Pecci, l'uomo che il centro destra vuole candidare contro Roberto Fico. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/chi-e-costa - facebook.com Vai su Facebook

Regionali in Campania, De Luca: «Il centrodestra è una coalizione di sfrantummati» - X Vai su X

Regionali, manca solo l'ufficialità: Cirielli è il candidato governatore del centrodestra - Tramontata definitivamente l'ipotesi del presidente degli industriali di Napoli, Jannotti Pecci ... Si legge su salernotoday.it

Regionali, centrodestra verso Cirielli candidato presidente in Campania - Edmondo Cirielli è il candidato alla presidenza delle destre alla presidenza della Regione Campania: sarebbe questo l’accordo raggiunto che, salvo colpi di scena, sarà ufficializzato a breve. Lo riporta napoli.repubblica.it