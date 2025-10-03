Regionali Campania il centrodestra verso Edmondo Cirielli candidato | a breve l' ufficialità

Ilmattino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra sta scegliendo in questi minuti il suo candidato. Con ogni probabilità sarà Edmondo Cirielli. L'annuncio è ormai praticamente a un passo. Nella giornata di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali campania centrodestra versoRegionali in Campania: Cirielli verso la candidatura per il centrodestra - Dopo giorni di confronti serrati e veti incrociati, il centrodestra sembra aver trovato la quadra: Edmondo Cirielli sarà il candidato alla presidenza della Regione Campania. agro24.it scrive

Regionali Campania, per il centrodestra rispunta Cirielli e chiede un sacrificio ai parlamentari - Presentazione delle liste, il centrodestra è senza candidato per la Regione Campania. Da internapoli.it

