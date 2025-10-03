Regionali Calabria sensazioni nelle segreterie politiche | grande ottimismo nel cdx su Occhiuto ampia preoccupazione nel csx su Tridico
Questo il sentiment in merito alla prossima tornata elettorale che arriva dopo quella delle March Le elezioni regionali in Calabria si avvicinano e a pochi giorni dal voto suddiviso in due giorni, domenica 5 e lunedì 6 ottobre, ecco le sensazioni nelle segreterie politiche. All'interno del ce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
? Elezioni Regionali in Calabria 5/6 Ottobre 2025 Intervista a Walter Nocito, Lista AVS - Alleanza Verdi Sinistra per Tridico Presidente. Guarda su Smart Tv dal canale YouTube TeleDiamanteTV #notizie #notiziedelgiorno #news #tv #Info #informazio - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Calabria, Tridico pronto a riconoscere la Palestina. Ma chi parla di sanità, salari e degrado urbano? - X Vai su X
Regionali Calabria. Falcomatà, domani inaugura la sua segreteria politica - REGGIO CALABRIA – Domani, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 18:00, aprirà ufficialmente la segreteria politica di Giuseppe Falcomatà, candidato al consiglio regionale della Calabria con il Partito ... Riporta msn.com
Elezioni regionali Calabria 2025: chi sono i candidati - Da una parte il governatore dimissionario Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia e in passato deputato alla Camera. Scrive lettera43.it