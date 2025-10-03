Reggia e monumenti gratis l' Appia Day e Settembre al Borgo | gli eventi casertani nel week end dal 3 al 5 ottobre

Reggia e monumenti aperti con ingresso gratuito, le iniziative dell'Appia Day, Settembre al Borgo e tanti altri appuntamenti in questo primo fine settimana di ottobre. Non sapete cosa fare nel week end? Ecco i nostri suggerimenti.Domenica al Museo- Domenica 5 ottobre anche la Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Reggia e monumenti gratis, l'Appia Day e Settembre al Borgo: gli eventi casertani nel week end dal 3 al 5 ottobre - Tanti appuntamenti in giro per la provincia: c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Riporta casertanews.it

Reggia di Caserta, domenica gratis con 13mila turisti: «Ok sistema accoglienza» - La Reggia torna sul podio dei musei più visitati d'Italia nella seconda domenica dell'anno ad ingresso gratuito nei siti statali. Da ilmattino.it

