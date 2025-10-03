Red Rain il trailer del più grande incasso al box office vietnamita | il film rappresenta il Vietnam agli Oscar 2026

Comingsoon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film scelto dal Vietnam per concorrere aii prossimi premi Oscar si intitola Red Rain e racconta della "battaglia degli 81 giorni" avvenuta nel 1972. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

