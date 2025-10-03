Red Dead Redemption 2 Rockstar Games ha modificato la pagina Steam | è in arrivo una nuova versione?

Dopo anni di silenzio, Red Dead Redemption 2 torna al centro dell’attenzione grazie a un dettaglio che non è passato inosservato: Rockstar Games ha modificato la pagina Steam del gioco, un’azione apparentemente marginale ma che assume grande peso se si considera che non accadeva dal 2019, anno dell’uscita su PC. Il semplice aggiornamento della descrizione ha subito scatenato voci su un possibile annuncio legato a una nuova edizione. Le ipotesi più accreditate parlano di una versione “Enhanced” pensata per le console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series XS, oltre a un aggiornamento dedicato ai PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha modificato la pagina Steam: è in arrivo una nuova versione?

