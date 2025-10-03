Recupero metalli non ferrosi | un’opportunità per ambiente ed economia

Il recupero metalli non ferrosi rappresenta oggi una delle attività più strategiche per la sostenibilità ambientale e l’economia circolare. Rame, ottone, alluminio, piombo e altri materiali di questo tipo, una volta dismessi, non devono essere considerati rifiuti ma risorse preziose da reinserire nei cicli produttivi. Cosa sono i metalli non ferrosi e perché recuperarli. I metalli non ferrosi si distinguono dai ferrosi perché non contengono ferro e non sono magnetici. Tra i più diffusi troviamo il rame, l’ottone, l’alluminio, il piombo e lo zinco. Ognuno di essi è fondamentale in settori come edilizia, automotive, elettronica e industria manifatturiera. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

