Record per Affari Tuoi ancora 300mila euro per la seconda sera di seguito | vince Angelo dalla Sardegna

Nella puntata di Affari Tuoi del 3 ottobre, Angelo dalla Sardegna ha vinto 300mila euro rifiutando l'offerta finale di 150mila del Dottore. Per la seconda serata consecutiva esce il premio massimo, un evento rarissimo nella storia del programma. La fidanzata Giulia al suo fianco per una vittoria storica. De Martino: "Da domani vado in ferie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

