Recensione di brian e maggie | uno spettacolo britannico energico e coinvolgente

In un panorama televisivo in cui le interviste di approfondimento ai leader politici sono sempre più rare, si distingue per intensità e profondità una recente produzione che analizza il rapporto tra un politico e un giornalista. Si tratta di un miniserie in due puntate che ripercorre, attraverso una narrazione non lineare, uno dei momenti più significativi della politica britannica. Questa opera si concentra sulla complessa relazione tra l’ex parlamentare e giornalista Brian Walden e la controversa Premier Margaret Thatcher, offrendo uno sguardo dettagliato sui meccanismi del potere e sulle dinamiche personali che li hanno legati e divisi nel tempo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

