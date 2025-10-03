Recensione di a house of dynamite | un thriller noioso di kathryn bigelow

raffronto tra rappresentazioni della paranoia nucleare durante la guerra fredda. Il panorama cinematografico del 1964 ha visto l’uscita di due opere che affrontano il tema della tensione nucleare in modo radicalmente diverso. Da un lato, Stanley Kubrick ha optato per una satira nera, evidenziando l’assurdità delle decisioni dei potenti con Dr. Strangelove. Dall’altro, Sidney Lumet ha preferito un approccio più serio e realistico con Fail Safe. Questi due film rappresentano due facce opposte di una stessa medaglia: la follia della guerra atomica. le differenze tra le interpretazioni di Kubrick e Lumet sulla minaccia nucleare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

