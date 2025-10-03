Reazione a catena con quei penosi | Cima di Rapa insulti nel finale

Nuova puntata, vecchi campioni e vecchie polemiche a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Vincono ancora i Cima di Rapa, ragazzi-prodigio dalla Puglia che però non hanno mai conquistato davvero il pubblico a casa, nonostante gli oltre 30mila euro vinti fino a qui. O forse, viene da pensare, proprio per questo motivo. Battuti gli Arenati, trio tutto al maschile provenienti da Verona (da qui il sapido gioco di parole), Domenico, Francesca e Daniele approdano all'Ultima catena con un montepremi potenziale di 124mila euro e complice un clamoroso quasi-filotto, arrivano alle ultime due parole indizio con 62mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, "con quei penosi": Cima di Rapa, insulti nel finale

