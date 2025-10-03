Realpolitik | il dibattito acceso tra tommaso labate e francesca albanese sui ghetti del fascismo
dibattito acceso su realpolitik tra francesca albanese e tommaso labate. Durante l’ultima puntata di RealPolitik su Rete 4, si è sviluppato un confronto molto intenso tra la giurista e rappresentante delle Nazioni Unite per Gaza, Francesca Albanese, e il giornalista Tommaso Labate. La discussione ha riguardato principalmente il conflitto israelo-palestinese, con particolare attenzione alle recenti azioni della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Questo episodio ha riacceso le tensioni nel dibattito pubblico italiano e internazionale, portando alla luce diverse posizioni sulla questione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: realpolitik - dibattito
Se #Canale5 boccheggia, #Rete4 annaspa! Il nuovo talk #RealPolitik non ha convinto il pubblico #Mediaset di ieri 24 settembre 2025: il dibattito seguito solo dal 3.59% della share pari a 453mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Stasera debutta #Realpolitik con Tommaso Labate, la nuova sfida di #Rete4 dopo 10 Minuti. In studio Vincenzo De Luca e Walter Veltroni Focus su #Gaza e #Ucraina Dibattito su odio e violenza politica dopo l’omicidio di CharlieKirk Vai su Facebook
Tommaso Labate. RealPolitik, la compagna attrice, la passione per l'Inter, la morte del padre: «La politica ha un impatto fortissimo sulla nostra vita» - L'esperimento di Tommaso Labate e del suo "Realpolitik", il format di approfondimento settimanale in onda ogni mercoledì in prima serata di Rete 4, funziona. Riporta leggo.it
Tommaso Labate: «In “Realpolitik” vi racconterò la politica in stile Vasco» - Novità su Rete 4: dal 17 settembre il giornalista ci porta dietro le quinte dei Palazzi che contano Parliamo di politica. Secondo sorrisi.com