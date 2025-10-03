dibattito acceso su realpolitik tra francesca albanese e tommaso labate. Durante l’ultima puntata di RealPolitik su Rete 4, si è sviluppato un confronto molto intenso tra la giurista e rappresentante delle Nazioni Unite per Gaza, Francesca Albanese, e il giornalista Tommaso Labate. La discussione ha riguardato principalmente il conflitto israelo-palestinese, con particolare attenzione alle recenti azioni della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Questo episodio ha riacceso le tensioni nel dibattito pubblico italiano e internazionale, portando alla luce diverse posizioni sulla questione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Realpolitik: il dibattito acceso tra tommaso labate e francesca albanese sui ghetti del fascismo