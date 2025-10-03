Real Madrid-Villarreal sabato 04 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita aperta al Bernabeu?

Grande partita in programma sabato notte al Bernabeu: Real Madrid-Villarreal è una delle sfide clou dell’ottava giornata di Liga. I Blancos hanno reagito bene alla batosta presa nel derby con l’Atletico e hanno conseguito una vittoria piuttosto semplice contro il Kairat Almaty in Champions League: ancora una volta Mbappé ha dimostrato il suo stato di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real madrid villarreal sabatoMilitao torna a disposizione del Real Madrid dopo l’infortunio: Xabi Alonso recupera il difensore per la sfida contro il Villarreal e per la Juventus - Militao torna a disposizione del Real Madrid dopo l’infortunio: Xabi Alonso recupera il difensore per la sfida contro il Villarreal e per la Juventus Il difensore centrale ... Lo riporta tuttojuve.com

Anteprima: Real Madrid vs. Villarreal - predizione, notizie sulle squadre, formazioni - Sports Mole anticipa lo scontro della Liga di sabato tra Real Madrid e Villarreal, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. Segnala sportsmole.co.uk

