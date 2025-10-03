Ti menavano? Rispondere in modo proporzionato. Ti attaccavano Hamas, Hezbollah, lo Yemen, l’Iran, mezzo Iraq e la Siria? Non passare il segno, ebreo, non esagerare, basta e avanza un pareggio. Così si spingeva, con garbo, nel mondo civile. Ma si spingevano perfino più in là. Minacciavano sfracelli dal fiume al mare. Mostravano migliaia di missili, centinaia di tunnel sempre integri, decine di migliaia di scapestrati in armi nell’attesa del prossimo 7 ottobre. Certo che lo facevano. E non esibivano forse i depositi di tritolo ancora intatti, schiamazzando nel frattempo sugli ostaggi, soccorsi dal perché e dal percome di prestigiosi e numerosissimi pensatori dell’occidente, i quali mai avrebbero rinunciato, la sera, né al burraco, né alla meticolosa conta dei bambini morti macellati col contributo dell’ufficio stampa di Hamas? L’abbiamo vista tutti quella scena, noi vedenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Reagire in modo civile, certo