Re Carlo e il principe Harry non sono in ottimi rapporti. Il rapporto tra padre e figlio si è deteriorato non appena Harry ha lasciato la famiglia reale e, quando ha pubblicato il suo libro, Spare, le cose non sono migliorate. Tuttavia, secondo quanto riferito, i due si sono incontrati nel Regno Unito alcune settimane fa e re Carlo ha dato al figlio minore un ultimatum per il futuro. La decisione del principe Harry di abbandonare la vita reale ha sconvolto molti. Si era sposato con Meghan Markle solo pochi anni prima e molti hanno pensato che, andandosene, avesse voltato le spalle al suo Paese.

© Newsner.it - Re Carlo: “ultimatum” a Harry dopo voci su possibile ritorno