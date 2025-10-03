Re Carlo si dimentica di togliere ad Andrea un grande privilegio

3 ott 2025

Re Carlo non può più perdonare suo fratello Andrea e Sarah Feguson che si trovano esclusi da qualsiasi incarico di Corte e dalle riunioni di famiglia, comprese quelle per le feste di Natale. Ma il Sovrano si è dimenticato di togliere al Principe un ruolo fondamentale, quello di organizzare le feste e le battute di caccia. Re Carlo non può più tollerare Andrea. Una fonte di Palazzo ha dichiarato che Re Carlo non può più chiudere un occhio nei confronti di Andrea. La sua situazione è troppo compromessa, troppe e gravi sono le macchie di cui si è coperto. Il suo comportamento è vergognoso per la Monarchia e mette il Sovrano in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Dilei.it

