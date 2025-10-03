Re Carlo e principe William | discussioni accese a palazzo
Re Carlo ha due rapporti distinti con i suoi figli. La situazione con Harry è complicata e, sebbene il principe William gli stia fornendo tutto il sostegno necessario, sembra che il loro rapporto non sia così perfetto come sembra. Alcuni addetti ai lavori rivelano ora che il re e l’erede hanno avuto accese discussioni, che si sono sentite anche nelle “mura più spesse del castello”. Il principe William diventerà re dopo suo padre. Il principe di Galles è stato fondamentale durante il trattamento contro il cancro di Carlo, sostituendo il padre e svolgendo i suoi doveri reali quando necessario. Tuttavia, anche se i due potrebbero sembrare “amici”, non sembra essere così. 🔗 Leggi su Newsner.it
