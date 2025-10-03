RC auto | la Calabria registra il secondo incremento annuale più alto d' Italia

Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Reggio Calabria ad agosto 2025 è stato pari a 701,75 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, del 5,2% su base annua. In Calabria, invece, l'incremento è stato del 7% e il premio medio di 693,14 euro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

RC auto: la Calabria registra il secondo incremento annuale più alto d'Italia - Reggio Calabria si piazza al terzo posto mentre Crotone e Vibo Valentia sono le province calabresi più care.

Assicurazioni Rc auto, a Catanzaro tariffe a +10% ma restano le più basse della Calabria - Il premio medio per assicurare un'auto in provincia di Catanzaro ad agosto 2025 è stato pari a 639,18 euro, in aumento, secondo l'Osservatorio RC auto Facile.

