Razzismo McKennie nota ufficiale della Juve dopo l'episodio contro il Parma | applicato il Gradimento a tre tifosi della squadra ospite Il comunicato e la ferma condanna dell'accaduto

Razzismo McKennie, nota ufficiale della Juve dopo l'episodio contro il Parma: tutti gli aggiornamenti e il comunicato del club. Dopo l'increscioso episodio di razzismo nei confronti di McKennie avvenuto al termine di Juve – Parma, il club bianconero ha comunicato tramite il proprio sito che ha applicato il "Gradimento" nel confronto di alcuni tifosi crociati. COMUNICATO – In occasione della partita Juventus-Parma, svoltasi domenica 24 agosto 2025 all'Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi della squadra ospite ha portato il Club bianconero ad applicare nei loro confronti il "Gradimento" ai sensi del "Codice di Condotta".

Razzismo McKennie, cori discriminatori dopo Juve Parma nei confronti del centrocampista bianconero! La ferma condanna del club e cosa è successo: tutti i dettagli

Razzismo McKennie, Kalulu condanna fermamente gli episodi accaduti dopo Juve Parma: «Siamo ancora a questo punto»

Razzismo McKennie, il Parma prende posizione dopo gli episodi post Juve: «Condanniamo fermamente ogni forma di discriminazione, non va tollerata e accettata!». Il comunicato ufficiale

