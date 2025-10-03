Razzismo contro McKennie la Juve reagisce con fermezza | arriva il comunicato ufficiale
Un episodio grave, che sporca la cornice di una serata di calcio e che riporta al centro il tema del razzismo negli stadi. Durante Juventus–Parma, disputata lo scorso 24 agosto all’Allianz Stadium, Weston McKennie è stato bersaglio di insulti discriminatori provenienti dal settore ospiti mentre si allenava in campo al termine della partita. Una scena che ha subito destato indignazione e che non è rimasta senza conseguenze. La Juventus ha diffuso una nota ufficiale con cui ha annunciato l’applicazione del cosiddetto “Gradimento”, misura prevista dal proprio Codice di Condotta, nei confronti dei tifosi del Parma ritenuti responsabili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Razzismo McKennie, cori discriminatori dopo Juve Parma nei confronti del centrocampista bianconero! La ferma condanna del club e cosa è successo: tutti i dettagli
Razzismo McKennie, Kalulu condanna fermamente gli episodi accaduti dopo Juve Parma: «Siamo ancora a questo punto» – FOTO
Razzismo McKennie, il Parma prende posizione dopo gli episodi post Juve: «Condanniamo fermamente ogni forma di discriminazione, non va tollerata e accettata!». Il comunicato ufficiale
