Rapporto Iss su cure anziani | più rinunce alle cure
Diminuisce il numero di anziani che non riescono a pagarsi le cure. Ma restano grandi disparità economiche e territoriali lungo la penisola. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In udienza con i membri della Confederazione Medica Latino-Iberoamericana e dei Caraibi (CONFEMEL), #LeoneXIV sottolinea come "il dialogo" e la presenza fisica sono fondamentali nel rapporto tra coloro che curano e coloro che ricevono le cure.
Sanità, l’allarme Agenas: pochi infermieri e medici troppo anziani - Il rapporto Agenas fotografa la crisi del personale sanitario: pochi infermieri, medici anziani e 120mila pensionamenti in arrivo minacciano il SSN. nurse24.it scrive
RINUNCIA CURE TRA ANZIANI, ISS: MIGLIORANO DATI COMPLESSIVI, MA RESTANO DISUGUAGLIANZE (1) - Migliorano i dati sulla rinuncia alle cure da parte degli anziani, ma restano grandi disuguaglianze sul territorio nazionale, con chi ha più difficoltà economiche e vive al Sud che rinu ... Da 9colonne.it