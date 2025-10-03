Rapporto Iss su cure anziani | più rinunce alle cure

Tv2000.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diminuisce il numero di anziani che non riescono a pagarsi le cure. Ma restano grandi disparità economiche e territoriali lungo la penisola. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

