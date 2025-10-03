Rapina in ferramenta impugnando la mannaia Stangata ai banditi | 8 anni

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannati a otto anni per la rapina in una ferramenta di Poggibonsi. Un episodio che risale al 24 febbraio 2023. Credevano di operare in tutta serenità, visto che il negozio in quel momento era chiuso (avrebbe riaperto, come da orario, alle 15,30). Ma all’interno nel retrobottega si trovava un addetto, che stava pranzando, e che si era trovato di fronte i ladri, due uomini di origine straniera e residenti in provincia di Pisa. Avevano raggiunto l’esercizio di Poggibonsi, in una zona non centrale della città, a bordo del furgone della ditta presso la quale lavoravano come operai. Uno di loro aveva minacciato il commesso - mentre tentava di ostacolare i loro intenti - con una mannaia presa dagli scaffali dello stesso punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapina in ferramenta impugnando la mannaia stangata ai banditi 8 anni

© Lanazione.it - Rapina in ferramenta impugnando la mannaia. Stangata ai banditi: 8 anni

In questa notizia si parla di: rapina - ferramenta

rapina ferramenta impugnando mannaiaFurto con minaccia di mannaia in una ferramenta di Poggibonsi, condannati a 8 anni per rapina - È questa la sequenza che ha portato alla pesante condanna per rapina aggravata di due uomini, oggi quarantottenni, entrambi di origine straniera, ... Scrive radiosienatv.it

Con mannaia tenta aggressione a infermiere e rapina in pizzeria - Poi, con la stessa arma, tenta di rapinare i clienti e il titolare di una pizzeria. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Ferramenta Impugnando Mannaia