Rapina in ferramenta impugnando la mannaia Stangata ai banditi | 8 anni
Condannati a otto anni per la rapina in una ferramenta di Poggibonsi. Un episodio che risale al 24 febbraio 2023. Credevano di operare in tutta serenità, visto che il negozio in quel momento era chiuso (avrebbe riaperto, come da orario, alle 15,30). Ma all’interno nel retrobottega si trovava un addetto, che stava pranzando, e che si era trovato di fronte i ladri, due uomini di origine straniera e residenti in provincia di Pisa. Avevano raggiunto l’esercizio di Poggibonsi, in una zona non centrale della città, a bordo del furgone della ditta presso la quale lavoravano come operai. Uno di loro aveva minacciato il commesso - mentre tentava di ostacolare i loro intenti - con una mannaia presa dagli scaffali dello stesso punto vendita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rapina - ferramenta
