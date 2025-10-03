Rapina in farmacia a Nichelino | bandito minaccia il personale con una pistola e scappa con mille euro
Nel tardo pomeriggio di martedì 30 settembre 2025 un bandito ha colpito nella farmacia Salus di via Giusti a Nichelino. Il rapinatore, con il volto coperto, è entrato e ha minacciato i dipendenti dietro al bancone brandendo una pistola. L'uomo, che ha agito da solo, ha obbligato uno dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
