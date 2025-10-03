Rapina a Rimini imbavagliata e legata al letto a 90 anni Due arresti
Rimini, 3 ottobre 2025 – È finita la fuga di due persone ritenute responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna di 90 anni di Bellaria Igea-Marina. I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato un 30enne tunisino e una 40enne di Montebelluna, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali. Il fermo è stato disposto dalla Procura di Rimini, al termine di indagini condotte dalla Stazione di Bellaria Igea-Marina con il supporto del Nucleo Investigativo di Rimini. La vicenda risale alla notte tra il 10 e l’11 settembre. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero forzato la porta di casa della vittima, sorprendendola nel sonno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rapina - rimini
