Ranking Uefa per nazioni comanda il Portogallo | Italia più indietro per la squadra bonus La classifica

Ranking Uefa per nazioni, comanda il Portogallo: Italia più indietro nella classifica per aggiungere un posto alle prossime competizioni. Dopo la tre giorni di coppe europee, che ha visto protagoniste le squadre impegnate in Champions League, Europa League e Conference League, la classifica del season ranking UEFA ha subito nuove variazioni. Al momento in testa si trova il Portogallo, con quattro club ancora in corsa su cinque e un totale di 6.800 punti. Alle sue spalle figura l' Inghilterra, che ha mantenuto tutte e nove le proprie rappresentanti nelle competizioni e ha raggiunto quota 6.722 punti.

