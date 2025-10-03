Ranking UEFA Juventus solo 27ª | la lunga scalata europea dei bianconeri
Un conto che arriva puntuale, come un debito da saldare. Il nuovo ranking UEFA, aggiornato dopo la seconda giornata delle coppe, racconta meglio di ogni parola il momento europeo della Juventus. I bianconeri si trovano al 27° posto con 61.250 punti, una posizione che stride con la loro storia e con il blasone di chi, per decenni, è stato protagonista stabile nell’élite del continente. La causa è evidente: l’assenza dalla stagione europea 202324, un buco che pesa come un macigno e che ha impedito di accumulare preziosi punti nel quinquennio. La piccola consolazione arriva dai sorpassi interni: davanti a Napoli (31°) e Lazio (33°), ma ancora dietro a rivali che fino a pochi anni fa la Juventus guardava dall’alto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
