Ranking Uefa degli ultimi 5 anni | posizione a sorpresa per la Juventus Ecco dove si trovano in classifica i bianconeri la graduatoria aggiornata!
Ranking Uefa degli ultimi 5 anni: c'è una posizione sorprendente per la Juve. Dove si trovano in classifica i bianconeri, la graduatoria aggiornata!. Un prezzo da pagare, una classifica da risalire. Il nuovo ranking UEFA, aggiornato dopo la seconda giornata delle coppe, fotografa il momento della Juventus a livello continentale. I bianconeri si trovano al 27° posto, una posizione ben al di sotto del loro blasone, pagando a caro prezzo l'assenza dalle competizioni europee della stagione 202324. Juve al 27° posto, paga l'assenza del 202324. Con 61.250 punti, la Signora è lontana dalle posizioni di vertice.
Ranking UEFA aggiornato: chi sale, chi scende e perché conta davvero
Roma Femminile, soddisfazione europea: giallorosse nella top 10 del Ranking UEFA
Ranking Uefa Inter, i nerazzurri sopra al PSG nel 2025-26: soltanto un’altra italiana nella top 10! La classifica
Ranking Uefa – 5° posto Champions: l'Italia scala altre due posizioni - Quest'anno, come negli ultimi due, le prime due Nazioni che termineranno in testa alla classifica del Ranking Uefa avranno diritto ad un posto aggiuntivo alla prossima Champions League.
Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, l'Italia avanza di due posizioni - Terminate le partite del mercoledì della Fase Campionato di Champions League, si aggiorna anche la graduatoria del Ranking UEFA stagionale per.