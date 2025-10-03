Rallenta la crescita del reddito disponibile e i consumi arrancano In agosto su la spesa per gli alimentari ma il carrello si svuota

Famiglie italiane sempre più strette tra l’incudine dei redditi limitati e il martello di una pressione fiscale in salita. Nel secondo trimestre del 2025, il rapporto tra entrate fiscali e contributive e Pil nominale ha raggiunto il 42,3%, un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre i consumi restano fermi (+0,5%) nonostante un aumento del reddito disponibile dello 0,8%. Il potere d’acquisto cresce appena dello 0,3%, a fronte di prezzi in rialzo dello 0,5%. In questo contesto la propensione al risparmio sale al 9,5%, confermando la prudenza crescente delle famiglie, che preferiscono mettere da parte piuttosto che spendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rallenta la crescita del reddito disponibile e i consumi arrancano. In agosto su la spesa per gli alimentari, ma il carrello si svuota

In questa notizia si parla di: rallenta - crescita

La partenza in ritardo della stagione turistica rallenta la crescita occupazionale in Veneto

Pil, Bankitalia: “+ 0,6% nel 2025. Incertezza rallenta crescita”

Auto elettriche in crescita nell’Ue, ma la transizione rallenta

++Istat, nel secondo trimestre 2025 la pressione fiscale è salita al 42,3% (+1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). La crescita del potere d’acquisto delle famiglie rallenta: +0,3% sul trimestre precedente. Il reddito disponibile - X Vai su X

Il cargo aereo globale ad agosto 2025 resta il positivo, anche se con tasso di crescita in rallentamento conferma resilienza. La riallocazione dei flussi per effetto dei dazi Usa e della fine del de minimis rafforza Europa–Asia e intra-Asia. Analisi in questo articolo - facebook.com Vai su Facebook

Istat, rallenta il potere d'acquisto e sale il risparmio delle famiglie - Il reddito disponibile è aumentato dello 0,8% sul trimestre precedente, i consumi finali sono a +0,5%. Lo riporta msn.com

Consumi: +0,5% t/t in 2* trim, +0,8% reddito famiglie (Istat) - Il reddito disponibile delle famiglie aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti dello 0,5%. Segnala milanofinanza.it