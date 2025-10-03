News TV. Una puntata insolita ha accolto i telespettatori di 1Mattina News. All’alba di oggi, il programma di informazione di Rai1 ha aperto come di consueto con i conduttori Tiberio Timperi e Maria Soave, ma con un annuncio che nessuno si aspettava. Dopo pochi minuti, infatti, è stato comunicato che la trasmissione non sarebbe proseguita come da palinsesto. Il motivo? L’adesione allo sciopero nazionale indetto dall’Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti Rai, che ha scelto di manifestare solidarietà nei confronti del popolo palestinese dopo gli ultimi drammatici sviluppi legati all’assalto alla Global Flottilla. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rai, la decisione su Gaza spiazza i telespettatori: le parole dei conduttori in diretta