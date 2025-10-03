Ragazzo di 17 anni morto in bici a Roma lanciata una petizione | Strada pericolosa | vogliamo più sicurezza

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petizione per chiedere più sicurezza nel tratto di corso Francia dove è morto un 17enne nella notte fra il primo e il 2 ottobre 2025. Quali sono le richieste all'amministrazione di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragazzo - anni

Ragazzo di 17 anni precipita dal balcone mentre è in vacanza con gli amici a Corfù: è gravissimo

Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale

Folli sfide in scooter: ragazzo di 16 anni lotta per la vita a Cesena

ragazzo 17 anni mortoRagazzo di 17 anni morto in bici a Roma, lanciata una petizione: “Strada pericolosa: vogliamo più sicurezza” - Una petizione per chiedere più sicurezza nel tratto di corso Francia dove è morto un 17enne nella notte fra il primo e il 2 ottobre 2025 ... Scrive fanpage.it

ragazzo 17 anni mortoRagazzo di 17 anni muore al ritorno manifestazione per la Flotilla, investito da un’auto - Stava tornando a casa a bordo della sua bicicletta, quando è stato investito da un’auto ed è morto. Da blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo 17 Anni Morto