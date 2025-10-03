Ragazza rischia un occhio a Bologna colpita dal lacrimogeno sparato dalla polizia alla manifestazione

Durante le tensioni alla manifestazione pro Pal a Bologna una ragazza è stata ferita al volto da un lacrimogeno, è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ragazza rischia occhio bolognaRagazza colpita da un lacrimogeno a Bologna: rischia di perdere un occhio - La giovane è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola dopo gli scontri di giovedì sera in zona stazione, due i fermati per gli scontri decine gli identificati ... Come scrive bologna.repubblica.it

ragazza rischia occhio bolognaPro Gaza, giovane ferita da lacrimogeno a Bologna rischia di perdere un occhio - Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine. Segnala tg24.sky.it

