Ragazza rischia un occhio a Bologna colpita dal lacrimogeno sparato dalla polizia alla manifestazione
Durante le tensioni alla manifestazione pro Pal a Bologna una ragazza è stata ferita al volto da un lacrimogeno, è in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Una bravata rischia di diventare tragedia: candeggina versata nella borraccia di scuola La ragazza si trova ricoverata in ospedale
"Ciao Francesco sai quanto rischia il ragazzo che ha ucciso la ragazza spagnola? Nulla. Al massimo una pena sospesa... Omicidio colposo."
Ragazza colpita da un lacrimogeno a Bologna: rischia di perdere un occhio - La giovane è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola dopo gli scontri di giovedì sera in zona stazione, due i fermati per gli scontri decine gli identificati ... Come scrive bologna.repubblica.it
Pro Gaza, giovane ferita da lacrimogeno a Bologna rischia di perdere un occhio - Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine. Segnala tg24.sky.it