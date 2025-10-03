Ragazza colpita da un lacrimogeno negli scontri rischia di perdere l' occhio

Bolognatoday.it | 3 ott 2025

Una ragazza sarebbe stata gravemente ferita da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine e che l'ha colpita al volto. È successo durante gli scontri con i manifestanti giovedì sera, davanti alla stazione di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

