Raffreddore mal di gola e tosse | Dovuti a vari virus e Covid casi in aumento
“Non sono ancora stati isolati casi d’influenza, al momento sono in circolazione virus parainfluenzali e Covid che stanno facendo registrare un incremento dei casi com’è normale che sia in questo periodo dell’anno”. Così il dottor Davide Petrosillo, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, e il dottor Andrea Raciti, presidente di FederFarma Bergamo, illustrano un aumento delle infezioni virali che spesso si associano a sintomi simili come raffreddore, mal di gola e tosse. Il dottor Davide Petrosillo afferma: “Nelle ultime due settimane nelle farmacie abbiamo notato un incremento delle richieste di tamponi e mascherine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: raffreddore - gola
Raffreddore? Mal di gola? Ecco la tisana giusta da preparare in casa. È ricchissima di vitamina C e aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario. RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/paola67/tisana-allo-zenzero-e-rosa-canina/ Vai su Facebook
Raffreddore, influenza o Covid? Come distinguerli e come curarsi - In definitiva, sebbene raffreddore, influenza e Covid abbiano sintomi comuni, esistono differenze importanti che possono guidare il riconoscimento. Segnala livesicilia.it
Sarà Covid, raffreddore o influenza? I sintomi, le differenze e cosa fare in caso di malattia - Settembre si chiude con la curva dei casi Covid in Italia ancora in salita , se ciò non bastasse a preoccupare gli italiani si preannuncia ... notizie.tiscali.it scrive