Raffreddore mal di gola e tosse | Dovuti a vari virus e Covid casi in aumento

“Non sono ancora stati isolati casi d’influenza, al momento sono in circolazione virus parainfluenzali e Covid che stanno facendo registrare un incremento dei casi com’è normale che sia in questo periodo dell’anno”. Così il dottor Davide Petrosillo, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, e il dottor Andrea Raciti, presidente di FederFarma Bergamo, illustrano un aumento delle infezioni virali che spesso si associano a sintomi simili come raffreddore, mal di gola e tosse. Il dottor Davide Petrosillo afferma: “Nelle ultime due settimane nelle farmacie abbiamo notato un incremento delle richieste di tamponi e mascherine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

