Soccorsi in azione ieri di prima mattina a Lavena Ponte Tresa, l’allarme è scattato poco prima delle 6.30 in via Piacco, un tratto della provinciale 233. Una ragazza di 17 anni è stata investita da uno scooter, immediato l’intervento del personale sanitario, da Como è decollato l’ elisoccorso, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione la giovane stava camminando a bordo strada per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola, all’improvviso l’urto con lo scooter. I rilievi per fare chiarezza sulla dinamica sono stati effettuati dai carabinieri di Luino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raffica di incidenti. Pedone e motociclista finiscono in ospedale