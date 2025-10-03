Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si è svolto il Focus dedicato all’Economia sociale dal titolo “Radici condivise, l’economia sociale ridisegna gli spazi democratici”, nell’ambito della VII edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile. L’incontro — moderato dalla giornalista Teresa Scarcella de La Nazione — ha messo al centro il ruolo dell’economia sociale come motore di coesione e partecipazione civica, con i relatori principali Giorgio De Rita (Segretario generale CENSIS), Maurizio Gardini (Presidente Confcooperative) e Gabriele Sepio (docente SNPA e Coordinatore dei Tavoli tecnici del Piano d’azione per l’Economia sociale del MEF). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Radici condivise”: l’economia sociale ridisegna gli spazi democratici