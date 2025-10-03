Raccontare per raccontarsi Che cos’è? – Incontro sulla medicina narrativa un appuntamento dedicato al potere terapeutico delle parole e delle storie
Il prossimo 10 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Centro Culturale Galiani, (ex Conceria) ad Alberobello, si terrà l’incontro, condotto dalla Dottoressa Rosanna Guarini, Medico, Specialista in Medicina Preventiva, Counselor relazionale e formata in Medicina Narrativa, dal titolo “Raccontare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: raccontare - raccontarsi
Facciamo finta che io ero: raccontare storie, raccontarsi ai bambini
Il raccontarsi e raccontare è sempre il miglior modo per abbattere stereotipi e barriere. Cosa significa "assistenza personale"? Alessandro e Giacomo, l'amicizia che ha facilitato le cose nell'ambito del loro percorso di “Vita Indipendente”. Il loro racconto leggero - facebook.com Vai su Facebook