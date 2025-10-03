Raccontare con l'Intelligenza Artificiale | tra i workshop da non perdere al Rumore Festival
Al "Rumore Festival" all'Acquario Romano sabato 4 ottobre alle ore 10, si discuterà dell'AI e di come può intervenire nei processi editoriali e nella costruzione del racconto contemporaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Reply AI Film Festival 2025 a Venezia dimostra che l'intelligenza artificiale aiuta a raccontare le grandi emozioni
A @TriesteNext al via il panel “Raccontare l’UE tra social media e Intelligenza Artificiale” Con @brandobenifei E @maurimol79 @lastknight e Giulia Pozzi di @Newsguard Piazza Unità d’Italia, Trieste Segui la diretta https://shorturl.at/FjJnQ - X Vai su X
@alecattelan torna a teatro con “Benvenuto nell’AI!” Dal 25 al 27 settembre 2025, il palco degli Arcimboldi di Milano diventa il luogo in cui ironia e riflessione si intrecciano per raccontare il nostro rapporto con l’intelligenza artificiale. Uno spettacolo che non - facebook.com Vai su Facebook
Costruire startup con l’intellingenza artificiale? Ora c'è la scuola, ed è gratuita - In un’Italia dove il desiderio di innovare cresce tra i giovani, ma le imprese giovanili diminuiscono, un nuovo progetto punta a colmare il divario tra ambizione e realtà. Riporta today.it
Intelligenza artificiale, salute, spazio. Le startup della Italian Tech Week - Obiettivo: dimostrare che colmare il gap con Usa e Cina è possibile ... Scrive repubblica.it