Raccontami una storia sabato 4 ottobre il primo appuntamento in Fortezza Nuova

Si aprirà sabato 4 ottobre il programma di “Raccontami una storia. Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova”, quattro appuntamenti per bambine e bambini con laboratori tra letteratura, arte e divertimento dedicati alla lettura.Fino all'8 novembre, nella Sala degli Archi all'interno della Fortezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

