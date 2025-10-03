rabiot i rimpianti di tuttosport che ripensa ai danni fatti da giuntoli e thiago motta

“ Rabiot milioni di rimpianti “: si apre così l’edizione odierna di Tuttosport in attesa del match di domenica sera tra Juventus e Milan. All’ex centrocampista bianconero, ora con i rossoneri, era stato escluso il rinnovo di contratto, poiché la società gli preferì Koopmeiners e Douglas Luiz, quest’ultimo finito al Nottingham Forest dopo un anno a combattere con gli infortuni. Rabiot torna allo Juventus Stadium da ex della gara. Il quotidiano scrive: Le aspettative, i fischi, gli applausi, “Cavallo Pazzo”, le corse, le reti trovate – grazie anche ad Allegri -, la crescita, la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

