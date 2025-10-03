Rabiot i rimpianti di Tuttosport che ripensa ai danni fatti da Giuntoli e Thiago Motta

Ilnapolista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot milioni di rimpianti “: si apre così l’edizione odierna di Tuttosport in attesa del match di domenica sera tra Juventus e Milan. All’ex centrocampista bianconero, ora con i rossoneri, era stato escluso il rinnovo di contratto, poiché la società gli preferì Koopmeiners e Douglas Luiz, quest’ultimo finito al Nottingham Forest dopo un anno a combattere con gli infortuni. Rabiot torna allo Juventus Stadium da ex della gara. Il quotidiano scrive: Le aspettative, i fischi, gli applausi, “Cavallo Pazzo”, le corse, le reti trovate – grazie anche ad Allegri -, la crescita, la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rabiot i rimpianti di tuttosport che ripensa ai danni fatti da giuntoli e thiago motta

© Ilnapolista.it - Rabiot, i rimpianti di Tuttosport che ripensa ai danni fatti da Giuntoli e Thiago Motta

In questa notizia si parla di: rabiot - rimpianti

Prima pagina Tuttosport: “Rabiot, milioni di rimpianti: Juventus-Milan con il veleno dell’ex”

rabiot rimpianti tuttosport ripensaTuttosport su Juve-Milan: “Rabiot, milioni di rimpianti” - “Rabiot, milioni di rimpianti”: così titola stamattina Tuttosport in prima pagina. Da tuttonapoli.net

rabiot rimpianti tuttosport ripensaJuventus-Milan, Rabiot protagonista mancato: "Milioni di rimpianti" per l'ex bianconero - Milan, Rabiot protagonista mancato: "Milioni di rimpianti" per l'ex bianconero Tuttosport apre con un titolo che fa discutere: "Rabiot, milioni di rimpianti". Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Rabiot Rimpianti Tuttosport Ripensa