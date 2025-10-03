Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario con il Milan | svelato il clamoroso retroscena sul divorzio del francese con i bianconeri
Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario: svelato il retroscena sul suo addio. Una sfida nella sfida, un incrocio che sa di rimpianto. La partita di domenica sera tra Juventus e Milan non sarà speciale solo per il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, ma anche per quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, oggi pilastro del centrocampo rossonero, torna da “temibile ex” in quello che sarebbe potuto essere ancora il suo stadio. Come ricostruito oggi da Tuttosport, il suo addio ai bianconeri è una storia di “milioni di rimpianti”. Il divorzio si è consumato nell’estate del 2024, quando il contratto del francese è scaduto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rabiot - rimpianto
Pedullà: “Il grande rimpianto del Milan è Vlahovic. Rabiot …”
#JuveMilan: un anno fa il rimpianto #Kalulu, oggi il rimpianto #Rabiot ?Gira la ruota - X Vai su X
Cuadrado: "Tifo Juve anche se l'inter è più forte. Allegri voleva tenermi e sarei rimasto, poi cambiò dirigenza e nemmeno mi chiamarono. A Torino nove anni magici, unico rimpianto la Champions" https://ow.ly/6hin50WVIe8 Vai su Facebook
Tuttosport su Juve-Milan: “Rabiot, milioni di rimpianti” - “Rabiot, milioni di rimpianti”: così titola stamattina Tuttosport in prima pagina. Si legge su tuttonapoli.net
Juve-Milan è anche la sfida di Rabiot, Tuttosport: "Milioni di rimpianti" - Milan non sarà particolare ed emozionante solo per Massimiliano Allegri, che per la prima volta in 12 anni siederà ... Segnala milannews.it