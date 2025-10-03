Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario con il Milan | svelato il clamoroso retroscena sul divorzio del francese con i bianconeri

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario: svelato il retroscena sul suo addio. Una sfida nella sfida, un incrocio che sa di rimpianto. La partita di domenica sera tra Juventus e Milan non sarà speciale solo per il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, ma anche per quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, oggi pilastro del centrocampo rossonero, torna da “temibile ex” in quello che sarebbe potuto essere ancora il suo stadio. Come ricostruito oggi da Tuttosport, il suo addio ai bianconeri è una storia di “milioni di rimpianti”. Il divorzio si è consumato nell’estate del 2024, quando il contratto del francese è scaduto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rabiot 232 un rimpianto per la juve l8217ex capitano torna allo stadium da avversario con il milan svelato il clamoroso retroscena sul divorzio del francese con i bianconeri

© Juventusnews24.com - Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario con il Milan: svelato il clamoroso retroscena sul divorzio del francese con i bianconeri

In questa notizia si parla di: rabiot - rimpianto

Pedullà: “Il grande rimpianto del Milan è Vlahovic. Rabiot …”

rabiot 232 rimpianto juveTuttosport su Juve-Milan: “Rabiot, milioni di rimpianti” - “Rabiot, milioni di rimpianti”: così titola stamattina Tuttosport in prima pagina. Si legge su tuttonapoli.net

rabiot 232 rimpianto juveJuve-Milan &#232; anche la sfida di Rabiot, Tuttosport: "Milioni di rimpianti" - Milan non sarà particolare ed emozionante solo per Massimiliano Allegri, che per la prima volta in 12 anni siederà ... Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Rabiot 232 Rimpianto Juve