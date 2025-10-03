Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario con il Milan | svelato il clamoroso retroscena sul divorzio del francese con i bianconeri

Rabiot è un rimpianto per la Juve? L’ex capitano torna allo Stadium da avversario: svelato il retroscena sul suo addio. Una sfida nella sfida, un incrocio che sa di rimpianto. La partita di domenica sera tra Juventus e Milan non sarà speciale solo per il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, ma anche per quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, oggi pilastro del centrocampo rossonero, torna da “temibile ex” in quello che sarebbe potuto essere ancora il suo stadio. Come ricostruito oggi da Tuttosport, il suo addio ai bianconeri è una storia di “milioni di rimpianti”. Il divorzio si è consumato nell’estate del 2024, quando il contratto del francese è scaduto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

