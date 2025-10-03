Qui la sera non si dorme più Scoppia il caso ad Assisi | Schiamazzi fino a tarda notte

"Da mesi riceviamo numerose segnalazioni da cittadini di diverse frazioni del territorio comunale, da Santa Maria degli Angeli a Palazzo, passando per altre realtà, riguardo a rumori e schiamazzi che si protraggono ben oltre gli orari consentiti, spesso fino alle 1 o 2 di notte, anche nei giorni feriali". Lo sottolineano Serena Morosi e Daniele Martellini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che chiedono maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale. È giusto – sottolineano - che nei nostri paesi ci sia vitalità e che locali e attività economiche possano lavorare e animare la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

