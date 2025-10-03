Quelli della flotilla non sono affatto ragazzi
Non si chiamino ragazzi, non sono ragazzi. La portavoce della flottilla, Maria Elena Delia, ha 55 anni, il senatore della flottilla, Marco Croatti, di anni ne ha 53, a bordo c’era perfino un ottantaseienne, erano tutti adulti i crocieristi per Gaza e dunque tutti pienamente responsabili e pienamente perseguibili. Magari sono giovani rispetto alle loro idee e alle loro canzoni, vecchissime. Fra i vip sostenitori, Elisa e Francesca Albanese sono quasi cinquantenni, Alessandro Barbero ha 66 anni, Fiorella Mannoia 71. Qualche ragazzo in senso anagrafico potrebbe trovarsi fra chi mette a ferro e fuoco stazioni e strade ma chiamarli in tal modo è giustificazionista per non dire complice: si chiamino piuttosto giovinastri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
