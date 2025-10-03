Quelle centinaia di persone che hanno acceso torce e lumini davanti all' ospedale

Erano in centinaia ieri sera, 2 ottobre, davanti all’ingresso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Molti avevano partecipato al corteo che poche ore prima aveva sfilato per le vie della città bloccando il traffico e per qualche minuto anche la stazione ferroviaria. Altri invece avevano deciso di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it