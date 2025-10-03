Quattro week-end senza treni Giorni di fuoco per i pendolari
Quattro weekend senza treni per i pendolari di Signa e Lastra a Signa (ma non solo). Nei fine settimana del 4 e 5, 11 e 12 ottobre e ancora 8 e 9, 22 e 23 novembre, saranno effettuati alcuni lavori per il rinnovo di 6 deviatoi nell’area di Firenze Cascine, con la completa sospensione della circolazione ferroviaria tra Santa Maria Novella ed Empoli dalle 22 del venerdì e per le intere giornate di sabato e domenica. Domenica 12, in concomitanza con le elezioni regionali, il servizio sarà riattivato dalle 13 alle 22. Come si legge nella nota di Rfi e Trenitalia, i cantieri permetteranno anche di effettuare alcuni interventi di rinforzo strutturale delle travate metalliche sul fiume Ombrone, a Carmignano, propedeutici al nuovo apparato di controllo della linea Firenze Rifredi-Empoli e quelli per il rinnovamento della catenaria della trazione elettrica sulla tratta Samminiatello-Renai. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Quattro cani lasciati senza cibo e acqua per una settimana, solo uno è sopravvissuto - È accaduto nella campagna di Senerchia, in provincia di Avellino: tre cani meticci sono stati trovati morti all’interno di un box, chiusi in un casolare occupato abusivamente. Lo riporta blitzquotidiano.it
