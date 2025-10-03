quarto grado focus su garlasco e paganelli

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 3 ottobre, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma dedicato alla cronaca nera, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 3 ottobre 2025. Al centro della puntata il caso Garlasco: prosegue l’inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Tra giri di denaro, bigliettini scritti a mano dai genitori di Sempio e accuse di corruzione nei confronti dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti (che chiese e ottenne per due volte l’archiviazione per Sempio), si continua a cercare la verità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

